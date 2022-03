POL-MI: Mann flüchtet vor Polizeistreife

Bad Oeynhausen (ots) - Nachdem in der Nacht zu Dienstag ein an der Ecke Weststraße/Westkorso geparkter Seat Ibiza von einem bisher unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Der Besitzer des schwarzen Ibiza hatte den Schaden an seinem Pkw am Dienstagmorgen entdeckt und gegen 8.30 Uhr die Polizei informiert. Nach Angaben des Mannes hatte der das Fahrzeug am Vorabend gegen ...

mehr