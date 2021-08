Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Einbruch in JET-Tankstelle

Porta Westfalica-Barkhausen (ots)

Zwei bislang Unbekannte versuchten in der Nacht zum 21. März 2021 vergeblich in die JET-Tankstelle in der Portastraße einzudringen. Hierbei wurden sie im Rahmen der Tatausführung videografiert. Nun bitten die hiesigen Ermittler die Bevölkerung um Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen.

Die beiden jungen Einbrecher versuchten zunächst kurz nach halb zwei gewaltsam die Eingangstür der Tankstelle zu öffnen. Nachdem sie hierbei scheiterten, entwendeten sie aus dem Bereich um die Zapfsäulen einen Feuerlöscher und flüchteten. Ein Bild der Tatverdächtigen kann im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/porta-westfalica-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls

Hinweise zu den Abgebildeten bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

