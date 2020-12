Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Taschendiebe haben auch in Corona-Zeiten Hochkonjunktur

Kreis Minden-LübbeckeKreis Minden-Lübbecke (ots)

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor "Langfingern"

Auch in Corona-Zeiten mit seinen Abstandsregeln sind Taschendiebe im Kreis Minden-Lübbecke sehr aktiv. 106 derartiger Diebstähle hat die Polizei kreisweit von Juni bis Ende November registriert und auch im Dezember setzt sich dieser Trend fort. Opfer sind überwiegend Frauen. Die Polizei warnt vor diesen Kriminellen und gibt Tipps zum Eigenschutz.

Am allerhäufigsten schlugen die Diebe in Minden zu. Hier ereigneten sich mit 59 Fällen über die Hälfte aller Taten. In Bad Oeynhausen gab es 21 und in Porta Westfalica 9 Fälle. Es folgen Lübbecke (6), Espelkamp (4), Rahden (3) und Petershagen (2). Preußisch Oldendorf und Hüllhorst mit jeweils einer Tat bilden schließlich das Schlusslicht in der Statistik. Bevorzugte Tatorte sind in erster Linie Supermärkte und deren Parkplätze sowie die innerstädtischen Geschäfte.

Während sich in den Gängen der Einkaufsmärkte die Kunden auf das Aussuchen der Ware konzentrieren, nutzen die Diebe die Gelegenheit, die unbeobachtete Handtasche im Einkaufswagen nach Wertsachen zu durchstöbern. Der Kassenbereich lockt die Täter ebenfalls an, da auch hier die Kunden beim Bestücken des Kassenbandes abgelenkt sind. Gefahr droht zudem beim Einladen der Ware in den eigenen Pkw, da dabei die Wertsachen häufig erneut unbeobachtet sind.

Ähnlich verhält es sich in Geschäften und Kaufhäusern in den Fußgängerzonen. Auch hier halten die Diebe gezielt Ausschau nach Kunden, die ihre Wertsachen für kurze Zeit aus den Augen verlieren. Dieser für die Täter günstige Umstand wird schnell und geschickt ausgenutzt, um Geldbörse, EC-Karte oder Handy unbemerkt zu stehlen. Bis das Opfer den Diebstahl bemerkt, sind die "Langfinger" längst davon.

Daher empfiehlt die Polizei:

1.Beim Einkauf die Geldbörse nicht oben in Einkaufstasche, -korb oder -wagen legen.

2.An der Kasse oder auf dem Parkplatz ganz bewusst auf Taschendiebe achten.

3.Handtaschen bei der Anprobe von Kleidung oder Schuhen nicht unbeaufsichtigt abstellen.

4.Nur so viel Bargeld mitnehmen, wie benötigt wird.

5.Niemals die zugehörige PIN der EC-Karten in der Geldbörse aufbewahren.

6.Kreditkarten und Handy nach Möglichkeit vom Bargeld getrennt dicht am Körper tragen. Ähnliches gilt für Handtaschen, die körpernah unter den Jacken oder Mänteln getragen werden sollten.

7.Selbst Abstand halten und verdächtige Personen gezielt ansprechen und auffordern Abstand zu halten.

8.Kommt es doch zum Diebstahl, informieren Sie die Polizei und lassen sämtliche Karten sofort sperren unter der zentralen Rufnummer 116 116.

