Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junges Fahrerduo (15/18) unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gestoppt

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

Dass er bei der Polizei hinlänglich bekannt ist, ist einem 15-Jährigen aus Porta Westfalica am Samstag zum Verhängnis geworden. Der Jugendliche wurde am späten Abend von Polizisten dabei gesehen, wie er im Raum Porta Westfalica mit einem BMW unterwegs war. Als die Beamten den Wagen später in Holtrup stoppten, saß am Steuer ein ebenfalls in Porta Westfalica wohnender 18-Jähriger, der zuvor noch auf dem Beifahrerplatz saß.

Bei der Kontrolle des Duos stellte sich heraus, dass auch der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem standen beide Personen offenbar unter Drogeneinfluss. Weiterhin brachte eine Überprüfung der Kennzeichen zutage, dass sie gestohlen waren. Wie sich später herausstellte, wurden die Kennzeichen aus Diepholz einige Stunden zuvor von einem am Bahnhof in Minden geparkten BMW entwendet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 18-Jährige den Wagen unerlaubt aus der Werkstatt seines Vaters an sich genommen hatte.

Beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen. Anschließend wurde der 15-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben. Sein Begleiter konnte nach Vorlage von Ausweispapieren ebenfalls noch im Laufe der Nacht die Wache wieder verlassen. Auf das junge Duo kommt nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren zu.

