Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter attackiert Seniorin (80) in deren Haus und stiehlt ein Handy

Lübbecke (ots)

Ein fremder Mann ist am Donnerstagmorgen plötzlich in der Wohnung einer 80-jährigen Frau an der Gasstraße aufgetaucht. Als die Seniorin den Unbekannten im Flur ansprach, verwickelte dieser die Frau in ein Gespräch. Als dies an der Haustür endete, drückte der Fremde unvermittelt die Rentnerin zu Boden und stahl ihr das Handy. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in östliche Richtung. Die 80-Jährige war dem Mann noch bis zum Gehweg vor dem Haus gefolgt. Sie erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Den Ermittlungen der Beamten der Kriminalwache zufolge war der etwa 20 bis 25 Jahre alte und circa 1,80 bis 1,85 Meter große Mann zuvor durch die offenstehende Haustür unbemerkt von dem dort lebenden Ehepaar in deren Wohnung gelangt. Dort hatte er sich offenbar im Obergeschoss umgesehen, da er von der 80-Jährigen dabei bemerkt wurde, wie er die Treppe hinab kam. Die hatte zunächst geglaubt, ihr Ehemann habe die Schrittgeräusche verursacht.

Die Seniorin hatte gegen 6.30 Uhr die Haustür geöffnet und dabei den Unbekannten erstmals bemerkt, wie der in der Nachbarschaft umherging. Als die Frau zurück in ihre Wohnung kehrte, ließ sie die Tür vermutlich einen Spalt auf. Dies nutze der Unbekannte aus. Der hatte nach Angaben der 80-Jährigen kurz rasierte Haare und trug eine Camouflagejacke, eine Art Tarnjacke.

Zeugen, denen diese Person aufgefallen ist oder anderweitige Angaben machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

