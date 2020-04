Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beim Abbiegen in den Graben gefahren

Rahden (ots)

Beim Abbiegen auf die B 239 in Rahden ist am späten Donnerstagabend ein 54-jähriger Autofahrer aus Minden von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet.

Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit einem Audi auf der Lübbecker Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Diepholzer Straße (B 239) in Richtung Alt-Espelkamp abzubiegen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen nach rechts ab, riss einen Leitpfosten um und prallte zudem gegen ein Verkehrsschild. Der Mindener sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme entstand für die hinzugerufenen Polizisten der Wache Espelkamp der Verdacht, dass für den Audi kein Versicherungsschutz bestand. Weiterhin besaßen die an dem Pkw angebrachten Kurzzeit-Kennzeichen aus den Niederlanden offenbar keine Gültigkeit. Für die weiterführenden Ermittlungen stellten die Beamten den Wagen sicher.

