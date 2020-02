Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Herzattacke während der Fahrt

Hüllhorst (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer ist am Freitag mit seinem Pkw in Ahlsen von der Hauptstraße abgekommen und in einen Graben gefahren. Offenbar erlitt der Mann während der Fahrt eine Herzattacke.

Der Senior war gegen 12.40 Uhr mit seinem Ford auf der Hauptstraße in Richtung der Ortsmitte von Hüllhorst unterwegs. Laut den Beobachtungen einer Autofahrerin kam der Wagen in Höhe der Einmündung "Am Sportplatz" plötzlich nach links von der Straße ab. Der Wagen überrollte ein Verkehrszeichen und kam im Graben zum Stehen.

Ein alarmierter Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den allein in seinem Pkw sitzenden Mann. Zur weiteren Versorgung wurde der Patient ins Klinikum nach Minden gebracht. Zuvor hatte die Autofahrerin dem Mann Erste Hilfe geleistet. Verletzungen durch den Unfall erlitt der Senior scheinbar nicht.

