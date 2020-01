Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zivilfahnder bei Festnahme attackiert: Per Haftbefehl gesuchter Mann leistet Widerstand

Lübbecke (ots)

Bei der Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes, ist es am Mittwoch in einer Wohnung in der Lübbecker Innenstadt zu einem Angriff auf zwei Zivilfahnder der Polizei gekommen. Der 38-jährige Gesuchte ging auf die Polizisten los und kratzte einen Beamten mit den Fingern durch das Gesicht. Weiterhin versuchte er, die Einsatzkräfte zu treten und sich loszureißen. Zudem beleidigte er die Beamten massiv. Die forderten zu ihrer Unterstützung noch eine Streifenwagenbesatzung an.

Letztlich waren alle Widerstandshandlungen ergebnislos - dem Mann wurden Handschellen angelegt. Nach einem kurzen Aufenthalt auf der Polizeiwache wurde er noch im Laufe des Nachmittags in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 38-Jährige war wegen des Besitzes und des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmittel zu einer mehrjährigen Haftstraße verurteilt worden. Da er zum Haftantritt nicht erschien, wurde nach ihm gefahndet.

