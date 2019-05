Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß von Linien-Bus und PKW

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Am Dienstagnachmittag sind in Meißen ein Linienbus und ein PKW kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte per Notruf zur Straße "Notthorn" gerufen. Dort befanden sich zwei Fahrzeuge, die miteinander zusammengestoßen waren. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen befuhr ein 47-Jähriger mit einem Omnibus die Straße in Richtung Schaumburger Weg. In entgegengesetzter Fahrtrichtung war zeitgleich ein 29 Jahre alter Peugeot-Fahrer aus Minden unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe der Straße "Clus" geriet der Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Bus zusammen. Dabei wurde er genauso wie ein Insasse (26) des Busses verletzt, in dem sich keine weiteren Passagiere befanden. Beide Männer mussten von Rettungskräften dem Klinikum Minden zugeführt werden, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verließen. Kräfte der Feuerwehr streuten die Unfallstelle ab und beseitigen ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten von der Fahrbahn. Der PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell