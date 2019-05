POL-MI: Geparkter Seat brennt aus

Polizei Minden-Lübbecke

Zu einem Fahrzeugbrand wurden die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen um etwa Viertel nach zwei Uhr in die Straße "Zur Klanhorst" gerufen. Dort war ein PKW in Flammen geraten.

Eine 24-jährige Petershägerin hatte den grauen Seat Leon zuvor gegen 21.45 Uhr an der Straße abgestellt und war gegen Mitternacht noch einmal an das Fahrzeug zurückgekehrt. Rund zwei Stunden später bemerkte die Frau zwei explosionsartige Geräusche, sah den PKW in Flammen stehen und wählte den Notruf. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr brannte der Seat komplett aus. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass der PKW zwischen 2 Uhr und 2.10 Uhr in Brand geraten war. Die Suche nach der Ursache des Feuers ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

