Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Verletzte nach Zusammenstoß von zwei PKWs

Hüllhorst (ots)

Am Montagmorgen sind in Hüllhorst zwei PKWs auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Dabei verletzten sich vier Personen. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 7.45 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Hüllhorsterin nach ersten Ermittlungserkenntnissen mit einem VW den Hongsener Weg aus Richtung Heidkämpe kommend und hielt an der Kreuzung zur Büttendorfer Straße an. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Audi einer 25 Jahre alten Frau, ebenfalls aus Hüllhorst, die die Büttendorfer Straße aus Fahrtrichtung Büttendorf kommend befahren hatte. Dadurch wurden die beiden PKW-Fahrerinnen genauso wie die zwei Beifahrer (15, 11) des Volkswagens verletzt. Während die Audi-Fahrerin von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke eingeliefert wurde, wollten die drei weiteren Unfallbeteiligten im Nachgang selbständig einen Arzt aufsuchen.

Durch den Zusammenprall wurden die PKWs erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. An der Einsatzstelle zog man zudem Kräfte der Feuerwehr hinzu, die die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten entfernten. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro.

