Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bewaffneter Raubüberfall auf Textildiscounter

Minden (Westfalen) (ots)

Am Montagabend, gegen 18:25 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Textildiscounter an der Königstraße in Minden. Zu dieser Zeit betrat ein ca. 22-jähriger, mit einem blau-weiß-kariertem Halstuch maskierter Mann die Filiale des Discounters. Trotz Anwesenheit mehrerer Kunden forderte der Täter unter Vorhalt eines Messers von zwei weiblichen Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Der Täter griff anschließend selbst in die Kasse, entnahm einen bisher unbekannten Bargeldbetrag und flüchtete unverzüglich zu Fuß in Richtung Mittelweg. Eine sofort durchgeführte Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen führte bisher nicht zur Festnahme des Täters. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 175cm groß, vermutlich Südländer, schwarze kurze Haare, sprach Deutsch mit Akzent; bekleidet mit schwarzem Basecap, grauem Jogginganzug sowie schwarzen Turnschuhen. Nach Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Täter um dieselbe Person handeln, welche schon vor ca. zwei Wochen diese Filiale überfallen hatte. Beamte der Kriminalpolizei haben noch am Abend ihre Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Minden unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen.

