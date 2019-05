Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKWs stoßen in Frille zusammen

Petershagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag in Frille gekommen. Dabei kollidierten zwei PKWs an einer Einmündung.

Als ein 26-Jähriger aus Petershagen mit einem Mercedes Kleintransporter gegen 15.25 Uhr aus der Straße "Lichtenberg" an der Einmündung nach links auf die Schaumburger Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 76 Jahre alten Petershägerin. Diese befuhr mit dem PKW die Schaumburger Straße in Richtung Ortsmitte. Bei der Kollision verletzte sich die Beifahrerin (55) der 76-Jährigen und wurde durch Rettungskräfte ins Mindener Klinikum gebracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden.

