Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall

Espelkamp (ots)

In Isenstedt sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall fünf Frauen und ein Mann verletzt worden.

Gegen 21 Uhr befuhr eine 20-jährige Lübbeckerin in einem Renault die Isenstedter Straße in Richtung der Hauptstraße und wollte diese über die Kreuzung hinweg in Richtung der Gehlenbecker Straße überqueren. Zeitgleich befuhr eine 18 Jahre alte Mindenerin in einem VW mit vier Insassen (18, 23, 24, 24) die Hauptstraße aus Richtung Frotheim kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte vor Ort behandelt wurden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Geschätzter Sachschaden: 9.500 Euro.

