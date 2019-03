Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer wird bei Überholmanöver verletzt

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Freitagmorgen ist im Ortsteil Bad Holzhausen ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 9.55 Uhr befuhr eine 60-Jährige aus Preußisch Oldendorf in einem Kia die Berliner Straße (B 65) in westlicher Richtung und wollte in Höhe eines Getränkemarktes nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer (50) aus Hüllhorst, der die Fahrbahn in gleicher Richtung befuhr und den PKW links überholen wollte. Dabei verletzte sich der Mann und musste von Rettungskräften dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

