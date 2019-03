Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Minden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Beide wurden vor Ort von Rettungskräften betreut.

Gegen 8.50 Uhr war eine 33 Jahre alte Mindenerin in einem VW auf dem Grimpenwall in Richtung Marienstraße unterwegs. Vor ihr fuhr zur selben Zeit ein 58-Jähriger aus Stadthagen in einem Opel. Verkehrsbedingt musste der Mann seinen PKW an der Kreuzung zur Goebenstraße anhalten. Dies erkannte die hinter ihm fahrende Frau offenbar zu spät und fuhr in das Heck des Opels auf. Dabei wurden der Stadthäger und dessen Beifahrerin (59) verletzt. Beide wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und wollten im Nachgang selbständig einen Arzt aufsuchen. Gesamtschaden rund 2.500 Euro.

