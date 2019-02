Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand eines Firmengebäudes

Minden-Lübbece (ots)

Brand eines Firmengebäudes/32547 Bad Oeynhausen-Rehme, Daimlerstraße/24.02.2019, 07.33 Uhr/Die Feuerwehr Bad Oeynhausen erhielt einen Hinweis auf ein in Brand stehendes Firmengebäude. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Brand. In der ca. 30 x 30 m großen Halle befanden sich Büros sowie untergestellte Altfahrzeuge. Durch das Feuer war das Dach in Teilen durchgebrannt. Die Schadenshöhe dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt, die Ursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.

