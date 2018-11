POL-MI: Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Diebe stehlen teures Werkzeug

Die Diebe schlugen in der Nacht die Heckscheibe dieses Kleintransporters ein und stahlen teures Werkzeug. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Rahden, Preußisch Ströhen (ots) - Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte bei Aufbrüchen von zwei Firmenfahrzeugen in der Nacht zu Samstag in Preußisch Ströhen erbeutet. Zudem öffneten die Kriminellen gewaltsam einen Privatwagen. Ob hieraus etwas gestohlen wurde, stand am Morgen noch nicht fest.

Die beiden Kleintransporter der Marke Opel sowie der Pkw standen in der Nacht auf dem Gelände einer Holzbaufirma an der Industriestraße. Bei den Kleintransportern wurde jeweils eine Heckscheibe eingeschlagen. An dem Privat-Pkw zertrümmerten die Diebe hingegen eine Seitenscheibe. Der Aufbruch der Fahrzeuge dürfte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nach 1 Uhr verübt worden sein. Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen ab dieser Zeit Personen oder ein Fahrzeug auf oder in der Umgebung des Betriebsgeländes aufgefallen sind. Hinweise werden erbeten unter (0571) 8866-0.

