POL-MI: Auto prallt gegen Baum - Alkoholisierter Fahrer wird schwer verletzt

Lübbecke-Stockhausen (ots) - Ein 28-jähriger Autofahrer aus Lübbecke ist am späten Freitagabend in Stockhausen mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 28-Jährige um kurz vor zehn Uhr am Abend auf der Straße "Am Esch" in Richtung Alswede unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung Gestringer Straße/Blasheimer Straße kam der Wagen in einer leichten Kurve nach rechts auf den Grünstreifen und prallte anschließend frontal gegen den Baum. Ein sich der Kreuzung auf der Gestringer Straße nähernder Autofahrer nahm einen lauten Knall wahr und alarmierte per Notruf die Rettungskräfte.

Der Verdacht, dass der Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt sein könnte, bestätigte sich nicht. Zudem war der Mann ansprechbar. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Lübbecker eine Alkoholfahne fest. Dem 28-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Das schwerbeschädigte Auto wurde später abgeschleppt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Einsatzstelle ausgerückt.

