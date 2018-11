POL-MI: Martinikirchhof-Unfallflucht

Minden (ots) - 16.11.2018, 22:30-01:00 Uhr Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem abgestellten Fahrzeug auf dem Parkplatz am Martinikirchhof. Der geparkte Pkw wurde am linken Fahrzeugheck beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 0571/8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell