POL-MI: Polizeiwache Lübbecke: Arbeiten an der Telefonanlage am Mittwoch

Lübbecke (ots) - Die Polizeiwache in Lübbecke ist am kommenden Mittwoch, 14. November, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr nicht unter ihrer Amtsnummer (05741) 277-0 erreichbar. Grund dafür sind unaufschiebbare Arbeiten an der Telefonanlage.

In dieser Zeit steht die Polizei für Anrufe unter der zentralen Rufnummer in Minden unter (0571) 8866-0 zur Verfügung. Der Notruf der Polizei 110 ist davon nicht betroffen und ist rund um die Uhr verfügbar.

Gleich gelagerte Arbeiten erfolgten bereits am Mittwoch vergangener Woche bei der Polizeiwache in Espelkamp.

