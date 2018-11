POL-MI: Dieb als Kletterer: Zwei Geschäftseinbrüche in der Innenstadt beschäftigen Polizei

Als Kletterer betätigte sich ein Einbrecher, als er in einer Höhe von etwa 2,20 Meter durch eine Öffnung im Oberlicht in den Handyshop einstieg. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Lübbecke (ots) - Zwei Geschäftseinbrüche ereigneten sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Lübbecker Innenstadt. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von gut vier Wochen stiegen Unbekannte in ein Handyshop in der Fußgängerzone ein. Zudem hatte ein Imbiss am Gänsemarkt ungebetenen Besuch.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge tauchen gegen 5.30 Uhr zwei Männer an dem in der Lange Straße ansässigen Elektronikgeschäft auf. Nachdem sie das Oberlicht der Eingangstür zertrümmert hatten, kletterte einer der Diebe durch das in einer Höhe von 2,20 Meter entstandene Loch in den Verkaufsraum. Nach ersten Informationen eines Verantwortlichen wurden ein Handy sowie eine Smartwatch im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen. Bereits in der Nacht zum 9. Oktober hatten Kriminelle die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeschlagen. Wie seinerzeit berichtet, erbeuteten sie dabei mehrere Mobiltelefone.

Wann der Einbruch in den Imbiss an der Ecke Ostertorstraße/Mühlengasse am Sonntag genau erfolgte, ist bisher unklar. Hier gelangten die Einbrecher augenscheinlich durch ein Glasschiebelement gewaltsam in das Gebäude. Anschließend entwendeten sie die Registrierkasse samt dem Bargeld. Später wurde die Kasse leer auf dem Parkplatz an der Ecke Bergertorstraße/Feuerrenne gefunden. Der Imbiss hatte gegen 2 Uhr geschlossen. Am Vormittag gegen 11 Uhr wurde der Einbruch entdeckt. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell