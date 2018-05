POL-MI: Beim Wenden mit anderem Auto kollidiert

Der Toyota wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Bild-Infos Download

Hille (ots) - Donnerstagnachmittag befuhr eine 36-jährige Hillerin die Mindener Straße in Richtung Hille. In ihrem Seat saßen zudem ihre beiden Söhne (11 und 14). Als sie gegen 15.20 Uhr die Nordhemmer Straße passiert hatte, wendete sie unvermittelt und trotz durchgezogener Linie auf der Straße, um auf die andere Fahrbahnseite zu gelangen. Die hinter ihr fahrende Toyota-Fahrerin (62) konnte dem plötzlich quer stehenden Wagen nicht mehr ausweichen und prallte in die Fahrerseite des Alhambras. Durch die Wucht der Kollision verletzten die beiden Autofahrerinnen sowie der 11-jährige Junge aus dem Seat. Sie wurden zur Behandlung den Krankenhäusern Minden und Lübbecke zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzte man auf rund 15.000 Euro.

