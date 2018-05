POL-MI: Motorradfahrer kracht in kreuzendes Auto

Der verletzte Kradfahrer wurde in Krankenhaus verbracht. Bild-Infos Download

Espelkamp (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer sowie einem Auto erlitt am Freitagvormittag der Zweiradfahrer leichte Verletzungen. Der 55-Jährige aus Oyten befuhr gegen 10.15 Uhr mit seiner BMW die Osnabrücker Straße in Richtung Twiehausen. Als er kurz vor der Vehlager Straße war, kreuzte ein Ford die Straße in Richtung Oppenweher Straße. Die 51-jährige Rahdenerin hatte mit ihrem Kuga zunächst an der Haltlinie angehalten, bevor sie den Kreuzungsbereich passierte. So kam es zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Der verletzte Kradfahrer wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Rahden zugeführt. Motorrad und Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden taxierte man vor Ort auf rund 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell