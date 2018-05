POL-MI: Hochsitz abgebrannt

Preußisch Oldendorf (ots) - In den späten Abendstunden des Donnerstags wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Hochsitzbrand in Lashorst gerufen. Es konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Holzgestell komplett herunterbrannte. Nach ersten Ermittlungsergebnissen liegt die Vermutung nahe, dass der Sitz an der Straße Auf der Heide angezündet wurde. Bereits in den vergangenen Wochen wurden im Bereich Preußisch Oldendorf vier weitere Hochsitze ein Raub der Flammen.

