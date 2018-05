POL-MI: Fußgänger von Auto erfasst

Stemwede (ots) - Auf dem Preußenweg in Dielingen stieß am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin (23) mit einem plötzlich auf die Straße tretenden Fußgänger zusammen. Obwohl der Zusammenstoß in der Tempo-30-Zone nicht sehr heftig war, wirkte der Rahdener erheblich verletzt. Hier liegt nach ersten Erkenntnissen die Vermutung nahe, dass der 61-Jährige bereits unter gesundheitlichen Problemen auf die Straße trat. Er wurde mit Notarzt- und Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Die Opel-Fahrerin befuhr gegen 15.15 Uhr den Preußenweg aus Richtung Westfalentor kommend, als sie links abbiegend dem Preußenweg folgen wollte. Beim Abbiegen kam es Kollision mit dem Fußgänger. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell