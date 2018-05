POL-MI: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lübbecke-Blasheim (ots) - Eine 73-jährige Autofahrerin aus Lübbecke erlitt bei einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße (B 65) in Blasheim am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen.

Die Seniorin war in Richtung Lübbecke unterwegs, als sich der Unfall gegen 14.20 Uhr hinter der Kreuzung mit der Eikeler Straße in Höhe der Einmündung mit dem Postweg ereignete. Ein nachfolgender 49-jähriger VW-Fahrer aus Lübbecke hatte den abbremsenden Pkw der 73-Jährigen offenbar nicht rechtzeitig wahrgenommen und prallte gegen das Heck des Opel. Der Mann blieb unverletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 6.000 Euro.

