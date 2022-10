Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Unfall, Lengericher Straße zeitweise gesperrt

Ladbergen (ots)

Zwei Leichtverletzte

Die Lengericher Straße ist am Dienstagmorgen (25.10.22) im Bereich der Einmündung Heideweg zeitweise gesperrt worden. Dort hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Ladbergen fuhr zunächst um kurz nach 07.00 Uhr mit einem grauen Opel auf der Lengericher Straße in Richtung Lengerich. Zur gleichen Zeit fuhr ein 50-jähriger Mann aus Ladbergen mit einem weißen Nissan auf dem Heideweg. Er wollte dann nach rechts auf die Lengericher Straße abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den grauen Opel. Es kam zur Kollision. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen für Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Die Lengericher Straße musste am Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro.

