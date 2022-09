POL-ST: Laer, Brand eines Einfamilienhauses

Greven (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (21.09.) gegen 02.18 Uhr in eine Tankstelle an der Saerbecker Straße, Ecke Hansaring eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge zerstörte einer der Täter eine der Glasschiebetüren am Eingang. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter dann Zigaretten in vierstelliger Euro-Höhe. Kurz danach flüchteten die beiden Männer in einem schwarzen BMW G30 auf der Saerbecker Straße ...

