POL-ST: Rheine, Frau auf Parkplatz bei Unfall schwer verletzt

Greven (ots) - Am Donnerstag (18.08.2022) wurde der Feuerwehr um 22:45 Uhr ein Brand an der Straße Schöneflieth in 48268 Greven gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei konnte in der dortigen Tischlerei ein Großbrand festgestellt werden. Zu dieser Zeit befanden sich keine Personen in dem freistehendem Objekt. Die Feuerwehr löste Vollalarm aus und war die gesamte Nacht mit über 80 Feuerwehrleuten vor Ort. ...

mehr