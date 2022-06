Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, blauer Ford Fiesta angefahren

Greven (ots)

Am Donnerstag (02.06.) ist in Greven an der Johannesstraße 12 in der Zeit von 07.20 Uhr bis 17.40 Uhr ein Fahrzeug beschädigt worden. Der blaue Ford Fiesta war im Bereich der Kindertagesstätte Burg Eulenstein abgestellt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

