Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Steinfurt, Ibbenbüren, Hopsten (ots)

Unfallzeit: Samstag, 19.02.2022, gegen 03:55 Uhr Unfallort: Hopsten, Eschhuiser Straße, außerhalb geschlossener Ortschaft. Zur Unfallzeit befuhr ein mit drei 17jährigen Jugendlichen besetzter Pkw zwischen Schale und Halverde die Eschhuiser Straße. Der Pkw-Führer kam in einer Kurve nach innen von der Fahrbahn ab und pralle seitlich gegen einen Baum. Der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ist noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und den weiteren Umständen dauern an.

