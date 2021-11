Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruch in Einfamilienhaus, Uhr und Schmuck gestohlen

Laer (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (24.11.21) in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Valck-Straße, die als Abzweigung zum Sportplatz führt, eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über eine Nebentür in das Gebäude. Die Einbrecher entwendeten eine Taschenuhr sowie Schmuckstücke. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell