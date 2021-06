Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Exhibitionist an der Haydnstraße

Emsdetten (ots)

An der Haydnstraße ist am Montagabend (31.05.21) zwischen 20.25 Uhr und 20.35 Uhr ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann entblößte sich und zeigte sich drei jungen Frauen in schamverletzender Weise. Die Geschädigten riefen die Polizei. Noch bevor diese am Einsatzort eintraf, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und blond. Er hatte einen Bauchansatz. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans und einem blauen T-Shirt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei brachte keinen Erfolg. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Emsdetten zu melden unter Telefon 02572/9306 - 4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell