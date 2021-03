Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Baucontainer

Rheine (ots)

Aus einem Baucontainer an einer Baustelle an der Teichstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (22.03.21), 16.25 Uhr, und Dienstag (23.03.21), 06.45 Uhr, mehrere Werkzeuge entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter den Container im Stadtteil Dorenkamp auf, um ins Innere zu gelangen. Der Wert der gestohlenen Geräte - unter anderem eine Kettensäge, eine Schlagbohrmaschine und eine Handkreissäge - liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

