POL-ST: Ochtrup, Diebstähle gemeldet

Nach zwei Einbrüchen in Nebengebäude auf landwirtschaftlichen Anwesen in der Wester hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag (16.09.2020) haben sich Diebe auf einem Grundstück in der Nähe der Niedereschstraße sowie nördlich davon auf einem Areal zwischen der Autobahn 31 und dem Gildehauser Weg aufgehalten. Hier entfernten sie zunächst mit einem unbekannten Werkzeug ein Vorhängeschloss, um in ein Stallgebäude zu gelangen. Von dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum, aus dem sie eine Bedieneinheit eines E- Bikes stahlen. Im zweiten Fall sind Unbekannte in eine Werkstatt auf einem ehemaligen Bauernhof eingestiegen. Aus einem Raum entwendeten sie einen Laubbläser der Marke Stihl. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155. Sie bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen.

