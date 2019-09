Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Mettingen (ots)

Die Polizei sucht augenblicklich eine dunkle Pkw Limousine, Audi A4. Mit diesem Fahrzeug wurde auf der Kreuzung Recker Straße / Sunderstraße am Dienstag ( 10.09.2019), gegen 11.15 Uhr, ein Verkehrsunfall verursacht. Bei diesem Unfall ist eine 74jährige Radfahrerin aus Mettingen verletzt worden. Die Radfahrerin befuhr den rechten Radweg der Recker Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Sie hatte Grünlicht, als sie die Sunderstraße überquerte. Der Audi ebenfalls auf der Recker Straße stehend, bekam etwa zwei Sekunden später Grünlicht und fuhr an. Offensichtlich wollte dieses Fahrzeug nach rechts in die Sunderstraße abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang kam es zu einem Kontakt zwischen der rechts neben dem Audi fahrenden Radfahrerin. Offensichtlich hatte der Pkw Fahrer die Radfahrerin übersehen. Die Radfahrerin fiel auf die Straße und verletzte sich. Ihr Fahrrad wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Pkw Fahrer verlangsamte zunächst die Fahrt, flüchtete dann aber in Richtung Ortsmitte. Die verletzte Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw Audi verlief ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell