Polizei Steinfurt

POL-ST: Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

Ibbenbüren (ots)

Eine Autofahrerin parkte am Donnerstag (05.09.), 15.15 Uhr, auf der Münsterstraße, Höhe Hausnummer 61, ihren Opel Astra Kombi. Am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, stellte sie fest, dass beide Kennzeichen (ST-RG 3112), inklusive Kennzeichenverstärker, vom Fahrzeug gerissen waren. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung.

