Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Steinfurt (ots)

Am Sonntagmorgen (11.08.), gegen 08.20 Uhr, hat der Besitzer einer Gaststätte an der Wasserstraße einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Nachdem der Besitzer auf ein aufgebrochenes Fenster aufmerksam gemacht worden war, stand er plötzlich dem Einbrecher in der Restaurantküche gegenüber. Sofort ergriff der Eindringling die Flucht und sprang durch das Fenster nach draußen. Dabei verletzte er sich leicht und konnte anschließend von dem Restaurantbesitzer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 26-jährige Einbrecher, der in Münster gemeldet ist, wurde festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet.

