POL-ST: Greven, Einbruchsdelikte

In der Nacht zum Samstag (13.07.2019) sind unbekannte Täter in den K&K-Markt an der Bismarckstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr gelangten sie über eine Nebeneingangstür in das Gebäude. Im dem Markt warfen sie dann einige Gegenstände um, wobei auch eine Flasche zerbrach. Was die Diebe aus dem Geschäft entwendet haben, steht noch nicht fest. Ebenfalls in der Nacht zum Samstag (13.07.2019), gegen 02.30 Uhr, wollten Diebe in ein Uhren- und Schmuckgeschäft an der Martinistraße einsteigen. Mit zwei Gullydeckeln zertrümmerten sie die Scheibe der Eingangstür. Danach flüchteten die Täter. Es soll sich um mehrere männliche Personen gehandelt haben. Alle waren dunkel gekleidet und hatten schmale Staturen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

