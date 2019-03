Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall

Lotte (ots)

Am Kreisverkehr Hansaring ist am Mittwochmorgen (20.03.2019) ein PKW mit einer Fahrradfahrerin kollidiert. Dabei erlitt die 48-jährige Frau aus Osnabrück schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Osnabrücker Krankenhaus. Der ebenfalls 48-jährige Autofahrer verließ gegen 08.35 Uhr den Kreisverkehr in Richtung Wersen. Dann kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die den Kreisverkehr auf dem Radweg in Richtung Ibbenbüren befuhr. Die Sachschäden am Fahrrad und am PKW werden auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell