Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Kontrolle auf der B 54

Ochtrup (ots)

Am Montagnachmittag (18.03.) hat die Polizei gemeinsam mit Beamten des Zolls auf der B 54 bei Ochtrup Fahrzeuge kontrolliert. Ein Schwerpunkt lag auf dem Thema "Drogen im Straßenverkehr". Acht Autofahrer zeigten bei den Kontrollen drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief bei ihnen positiv. Ein bei den Kontrollen anwesender Arzt entnahm den Fahrern daraufhin Blutproben. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. In einem Fall stellten die Beamten Marihuana sicher. Während der Kontrolle stellten die Beamten weitere Verkehrsverstöße fest. Zwei Fahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, sieben nutzten während ihrer Fahrt das Handy und vier Fahrer wendeten auf der B 54. Außerdem haben die Beamten mehrere Fahrzeuge angehalten, die erhebliche Mängel aufwiesen. In allen Fällen sind Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

