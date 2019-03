Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Diebstahl

Ibbenbüren (ots)

Auf der Großbaustelle an der Mettinger Straße/Osnabrücker Straße haben sich Diebe aufgehalten. Diese müssen in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitagmorgen (15.03.2019), 07.50 Uhr, auf dem Areal gewesen sein. An einem Container brachen sie die Schlösser auf und begaben sich ins Innere. Aus dem Raum wurde aber offenbar nichts entwendet. Zudem öffneten die Täter gewaltsam einen Bürocontainer und stahlen daraus zwei Funkgeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

