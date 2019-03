Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen-Kattenvenne, PKW aufgebrochen

Lienen (ots)

Auf dem Parkplatz am Bahnhof an der Ladberger Straße ist ein PKW aufgebrochen worden. Die geschädigte Autofahrerin hatte den silbernen Peugeot am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, dort abgestellt. Am nächsten Tag, (14.03.), ebenfalls gegen 17.30 Uhr, bemerkte sie an dem Wagen eine zertrümmerte Seitenscheibe. Der Täter war in den PKW eingestiegen und hatte sich dort nach Wertgegenständen umgesehen. Unter anderem war das Handschuhfach geöffnet und durchsucht worden. Aus dem Peugeot wurde offenbar nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

