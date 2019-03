Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Sachbeschädigung

Emsdetten (ots)

An der Jan-van-Detten-Straße ist ein geparkter PKW beschädigt worden. Ein Autofahrer stellte den blauen Opel Corsa am Donnerstagmittag (14.03.2019), gegen 13.30 Uhr, am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 6 ab. Gegen 21.15 Uhr bemerkte er daran Beschädigungen. An der linken Fahrzeugseite war ein Kratzer in den Lack geritzt worden und im hinteren Bereich befand sich eine Delle. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

