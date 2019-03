Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Montagmorgen (11.03.), gegen 07.40 Uhr, ist am Hoppenweg 4 eine Gartenmauer angefahren worden. Der Geschädigte hat den Unfall gehört. Er ging sofort nach draußen, konnte aber kein Fahrzeug mehr feststellen. Der Verursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

