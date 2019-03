POL-ST: Lotte-Büren, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag (11.03.2019), gegen 14.50 Uhr, auf der "Schlesische Straße" ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Den Schilderungen zufolge, musste eine Autofahrerin auf der schmalen Straße einem ihr mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkommenden schwarzen Audi A6 Kombi mit OS-Kennzeichen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei ist die Frau nach rechts gegen eine Steinmauer gefahren. Der Fahrer des schwarzen Audi's hielt kurz an und fuhr dann weiter in Richtung Ostlandstraße. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 2.000 Euro. Der Audifahrer war etwa 35 Jahre alt, hatte schwarze kurze Haare und einen dunklen Teint. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

