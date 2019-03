Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Der 39-jährige Mann aus Hörstel ist am Samstag (09.03.), gegen 00.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Surenburger Straße schwer verletzt worden. Der 39-Jährige war mit dem Fahrrad auf der Surenburger Straße, Richtung ortsauswärts, unterwegs. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr er mit seinem Fahrrad nach rechts und übersah, möglicherweise auch wegen des Regens, einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Er fuhr auf das Fahrzeug auf, stürzte und verletzte sich schwer. Der Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

