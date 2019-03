Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Steinfurt (ots)

Freitag, 08.03.2019, 19:55 Uhr

Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Telgte befuhr den Ostbeverner Damm in Richtung Lienen als er in einer Kurve in Höhe der Hausnummer 19 die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in den angrenzenden Straßengraben fuhr. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle für die Unfallaufnahme gesperrt. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Störungen des Verkehrsflusses.

