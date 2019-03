Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbrüche gemeldet

Tecklenburg (ots)

In Tecklenburg waren in der Nacht zum Freitag (08.03.2019) Einbrecher unterwegs. Die Täter brachen nach 22.00 Uhr in ein Gebäude an der Straße Am Weingarten und nach 23.00 Uhr in ein Gebäude an der Straße Herrengarten ein. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen bemerkt haben. Zudem fragen sie: Sind auf den dortigen Parkplätzen verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben. In einem Fall brachen sie eine Zugangstür und weitere Zwischentüren auf und richten dabei Sachschäden in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Aus einem Thekenbereich entwendeten die Täter etwas Bargeld aus einem Portmonee. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher im zweiten Fall Zugang zu einem Büro. Auch hier entwendeten sie Bargeld. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

